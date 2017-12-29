Ученые назвали опасные последствия опьянения

Поведение людей в состоянии алкогольного опьянения становится опасным для окружающих. Начинает проявляться то, что обычно скрыто - к примеру, такие предрассудки, как расизм и гомофобия, заключили британские ученые.

Серьезное исследование провели ученые из Кардиффского университета Великобритании. Они опросили более 100 человек, проживающих в Кардиффе, Блэкберне и Лестере. 18,5% респондентов заявили о нападении со стороны людей, мотивированных расистскими или иными предрассудками. При этом в 90% случаев они были в состоянии алкогольного опьянения.

Профессор Джонатан Шеферд пришел к заключению, что враждебность пробудило спиртное. "Яркий аспект исследования не был вызван только ненавистью, алкоголь действовал как воспламенитель", – цитирует исследователя пабов "Утро.ru" со ссылкой на британскую Daily Mail. Ученые сделали однозначный вывод: с зеленым змием нужно бороться не только из-за того, что он приносит вред здоровью, но и для улучшения настроений в обществе.

Недавно было проведено похожее исследование. Предметом изучения американских специалистов стала марихуана, точнее ее воздействие на поведение человека. Выяснилось, что люди, регулярно употребляющие каннабис, склонны к спонтанным проявлениям жестокости.

Dni.Ru писали о том, что употребление алкоголя в лечебных целях неоправданно. Как установили медики, содержащийся в напитках спирт не только убивает бактерии, но и повреждает внутренние органы.

Вино долгое время считалось антибактериальным и очищающим средством. Согласно историческим хроникам, еще в третьем веке нашей эры римские военачальники рекомендовали солдатам в походах употреблять перебродивший сок виноградной лозы, чтобы избежать кишечных инфекций.

Однако исследование, проведенное на 47 здоровых добровольцах, показало: напитки с большой концентрацией алкоголя вызывают повреждения в стенках желудка и небольшие кровотечения. Ткани, пострадавшие от 10-процентного спирта, восстанавливались более 24 часов. Что касается хронического пристрастия к алкоголю, оно приводит к увеличению числа патогенных бактерий в кишечнике, сопровождается диареей, тошнотой и рвотой.

