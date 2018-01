Почему женщины живут дольше мужчин

Жить дольше мужчин женщинам позволяют естественные биологические особенности, а не социальные факторы, как считалось раньше. К такому выводу пришли ученые из Дании и Германии после проведенного исследования.

Группа датских и немецких исследователей изучила данные о рождении и смертях в Тринидаде в период бума работорговли, в Либерии во времена массового возвращения освобожденных афроамериканцев, эпидемии кори в Исландии, "картофельного голода" в Ирландии и массового голода в Швеции 1866–1868 годов. Выяснилось, что даже во времена бедствий женщины жили дольше мужчин.

Причины различия в продолжительности жизни представителей разного пола до сих пор не удавалось выяснить. Существуют разные гипотезы: одна из них объясняет явление большей склонностью мужчин к риску, другая – наличием второй X-хромосомы у женщин, третья предполагает, что все дело в высоком уровне тестостерона у мужчин. Некоторые ученые приводят доказательства того, что главную роль в сокращении мужской жизни играют социальные факторы: распределение труда, воинская повинность и уровень ответственности.

Однако теперь исследователи решили, что все объясняется естественными биологическими особенностями женского организма. К примеру, с 1845 по 1849 год в Ирландии случился голод, спровоцированный массовым заражением картофельных посевов грибком. Продолжительность жизни женщин составляла 22,4 года, мужчин – 18,17 года, в то время как до голода люди обоих полов доживали до 38-летнего возраста.

В Италии самая высокая продолжительность жизни и самые здоровые люди пожилого возраста.#продолжительность_жизни pic.twitter.com/J7iyZKJ2yy — Italia Facile (@Italia_Facile) 11 декабря 2015 г.

Похожая картина наблюдалась и во время голода в Швеции 1866–1868 годов – последнего массового голода в Европе, вызванного естественными причинами. Даже в условиях критической нехватки ресурсов женский организм погибает позже мужского.

По мнению авторов исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, такая статистика может указывать на существование физиологических механизмов, которые поддерживают жизнь в женском теле эффективнее, чем в мужском. Природу механизма ученым определить не удалось, однако они полагают, что все дело в неких свойствах женских половых гормонов.