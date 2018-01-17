Как безопасно похудеть

Самый безопасный способ похудеть назвали израильские ученые. Медики выяснили, что операции по снижению веса предпочтительнее диет.

Риск преждевременной смерти у пациентов с ожирением после бариатрических операций (это процедуры по снижению веса) оказался ниже, чем у тех, кто худел с помощью диет. Медики наблюдали за состоянием здоровья 25 тысяч человек из обеих групп.

В частности, израильские ученые наблюдали за группой из 8 385 пациентов, которым с 2005 по 2014 год провели различные виды бариатрических операций. В числе этих процедур – лапароскопическое, или лечение ожирения через отверстия в теле, наложение кольца на желудок, желудочное шунтирование или рукавная гастропластика.

За четыре с лишним года наблюдений исследователи выяснили, что риск смерти ниже у тех людей, кому была сделана операция – по сравнению с теми, кто боролся с ожирением нехирургическими методами, пишет сайт EurekAlert!.

Годом ранее ученые из Питтсбургского университета подтвердили, что бариатрические операции приводят к улучшению их самочувствия, как минимум, в течение трех лет. Отмечалось, что тяжелое ожирение связано с сильной болью в суставах, пациенты с трудом наклоняются, ходят, поднимают грузы.

По итогам исследований 2 тысяч пациентов выяснилось, что спустя три года после бариатрической операции у 50-70% испытуемых улучшилось самочувствие. У них исчезли боли и восстановились физические функции.