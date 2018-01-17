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Здоровье

Россияне тоннами скупают таблетки от ожирения

Фото: GLOBAL LOOK press
В России зафиксировали бум продаж средств для похудения. Выручка аптек от реализации этих препаратов в 2017 году выросла на 20%, составив 3,6 миллиарда рублей.
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По сравнению с 2016 годом, объем продаж таких препаратов увеличился на 12%. В 2017 году аптеки реализовали 1,4 миллиона упаковок таких медикаментов. Примечательно, что БАДы для похудения россияне стали покупать реже, отдавая предпочтение именно лекарствам.

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По данным фармацевтического аналитического агентства DSM Group, россияне купили почти на 10% меньше биологически активных добавок для похудения — 5,9 миллиона пачек. Выручка аптек от их продажи упала на 9,4%, до 1,8 миллиарда рублей.

Эксперты отметили, что за последние годы выросло число граждан, имеющих проблемы с лишним весом. "Примерно 58% россиян имеют избыточную массу тела, из них 25% страдают от ожирения", – цитирует ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Аллу Погожеву газета "Известия".

Россияне ведут малоподвижный образ жизни, поэтому нужно сокращать количество потребляемых калорий. "К такому люди не привыкли. Женщинам нужно потреблять не более 1900 калорий, а мужчинам – до 2200", – отметила Погожева.  

Она подчеркнула, что лекарства против ожирения нужно принимать лишь при тяжелых формах болезни. Чаще всего их прописывает врач в комплексе лечения.

В свою очередь диетолог Алексей Ковальков обратил внимание на то, что без правильного лечебного плана лекарства человеку не помогут. По его словам, лишь 5% людей способны похудеть самостоятельно, и только 5% из них могут после этого удерживать вес в норме. Остальным нужна помощь специалиста.

Автор: Людмила Фоканова17 января 2018, 12:47

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