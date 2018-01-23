Ученые подтвердили смертельную опасность сахара

Неумеренное потребление сладкого разрушительно действует на кровеносную систему. Ученые нашли еще одно подтверждение тому, что сахар - "белый яд".

Неприятное известие для любителей сладких напитков и пищи с высоким содержанием сахара. Им грозит серьезное нарушение кровоснабжения органов и тканей, что может окончиться инсультом или инфарктом.

Исследователи из Копенгагенского университета наблюдали за группой из 12 мужчин, которые потребляли по 225 грамм сахара в день. Периодически над испытуемыми проводили простой эксперимент: подопытные садились на стул и поднимали вверх одну ногу. Ученые измеряли, как снабжается конечность кровью. Выяснилось, что через две недели эксперимента ее стало поступать в ногу стало поступать на 17% меньше.

Ученые уверены, что страдают от неумеренного потребления сахара не только конечности. То же происходит с сердцем и мозгом. И чем дольше пациент злоупотребляет сладким, тем хуже становится ситуация.

Но выход есть, считают исследователи. Если человек в целом питается правильно, то можно время от времени выпить до половины литра сладкого напитка – это не причинит особого вреда. Главное, чтобы в рационе было достаточно овощей, фруктов и орехов.

В противном случае риск серьезных заболеваний, которые обычно наблюдаются у людей пожилого возраста, резко возрастает. Так, вполне здоровым испытуемым после проведенных над ними опытов пришлось восстанавливаться около двух недель. Исследователи подчеркивают, что урон, получаемый сосудами при постоянном употребление сахара, можно сравнить с ускоренным процессом старения до 65-летнего возраста, пишет The Copenhagen Post.