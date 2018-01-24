Ожирение оказалось заразным

Общение с людьми, страдающими от избыточного веса, приводит к ожирению. Об инфекционной природе нарушения обмена веществ заявили американские ученые.

Исследователи наблюдали за детьми, живущими со своими родителями на военных базах США. Изучение более тысячи участников эксперимента дало врачам Университета Южной Калифорнии основание утверждать: ожирение обладает признаками инфекционного заболевания.

У человека, который много общается с людьми, страдающим от лишнего веса, с большей вероятностью увеличится масса тела, заявили исследователи. Они выяснили, что доля детей с ожирением изменялась от округа к округу. К примеру, в Эль-Пасо (штат Колорадо) – 21% подростков с избыточным весом, а в Верноне (штат Луизиана) – 38%.

Диагнозу "ожирение" соответствовали показатели индекса массы тела у 25% подростков и 75% взрослых. С учетом возраста, дохода и даже воинского звания было выявлено, что члены семей с большей вероятностью имели избыточный вес, если взрослые служили на базе с более высоким уровнем ожирения среди служащих, пишет Science Alert.

Подобное явление может иметь несколько объяснений. В частности, роль играет доступ к ресторанам быстрого питания, которые расположены вокруг военных баз. Еще один фактор – отношения между людьми, которые формируют пагубные для здоровья привычки. Но исследователи все же уверены, что в формировании ожирения задействованы и другие механизмы.

Как писали Dni.Ru, в России зафиксировали бум продаж средств для похудения. Выручка аптек от реализации этих препаратов в 2017 году выросла на 20%, составив 3,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2016 годом, объем продаж таких препаратов увеличился на 12%. В 2017 году аптеки реализовали 1,4 миллиона упаковок таких медикаментов. Примечательно, что БАДы для похудения россияне стали покупать реже, отдавая предпочтение именно лекарствам.

Эксперты отметили, что за последние годы выросло число граждан, имеющих проблемы с лишним весом. Примерно 58% россиян имеют избыточную массу тела, из них 25% страдают от ожирения. Медики подчеркнули, что люди ведут малоподвижный образ жизни, поэтому нужно сокращать количество потребляемых калорий.

