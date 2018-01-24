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Здоровье

Доказана смертельная опасность лечения народными методами

Геннадий Малахов. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Лечение народными средствами может убить человека. К такому выводу пришли ученые из Стелленбосского университета в ЮАР. 
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Специалисты проанализировали 49 случаев летального исхода при самолечении, в том числе те, когда выписанные препараты оказывались неэффективными при употреблении пищевых добавок. Кроме того, они изучили результаты двух исследований, в каждом из которых рассматривали 15 медицинских случаев. Результаты изысканий были опубликованы в научном журнале British Journal of Clinical Pharmacology.

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Исследователи пришли к выводу, что сочетание пищевых добавок на основе лекарственных трав и рецептурных препаратов может привести к смерти. Ученые доказали, что такие вещества, как статины, способствующие снижению уровня холестерина, и варфарин (антиокагулянт), могут взаимодействовать с пищевыми добавками, например, на основе зверобоя. Народные средства либо отменяют эффект медицинского препарата, либо усиливают его, вызывая передозировку.

Кроме того, ученые обнаружили, что противоопухолевые препараты перестают действовать на некоторых онкобольных. Специалисты долго ломали голову, пытаясь понять, почему прекрасно зарекомендовавшие себя лекарства не могут помочь пациентам. Оказалось, что больные раком принимали настойку женьшеня, нейтрализующую действие препарата.

И это не единственный пример. Организм некоторых больных отказывался принимать пересаженную почку из-за ромашки, а у пациентов с вирусом иммунодефицита резко усиливалось заболевание после приема добавок из гинкго.

Отметим, что далеко не все знают о подобном вреде. Недавно Dni.Ru приводили слова музыканта Вячеслава Бутусова. Фронтмен групп "Наутилус Помпилиус" и "Ю-Питер" сообщил подписчикам в Instagram, что избавиться от надоедливой простуды ему помог пылесос. О способе применения бытовой техники в качестве медицинского инструмента артист умолчал. 

Автор: Михаил Войцеховский24 января 2018, 16:13

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