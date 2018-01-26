Раскрыт секрет гарантированного женского оргазма

Женщины, не снимающие носков во время секса, чаще достигают оргазма. Честь важного открытия принадлежит ученым из Нидерландов.

Носки – только один из инструментов, способных повысить женскую чувствительность. Британское издание The Daily Mail составило целый список научно обоснованных способов.

Секрет носков в том, что они позволяют даме чувствовать себя в безопасности и комфорте. Потому, оставляя на себе этот предмет туалета, женщины достигают высшей точки наслаждения во время занятий сексом 1,6 раза чаще, подсчитали голландские ученые.

Их шотландские коллеги обратили внимание на другой аспект отношений полов. Они установили, что гетеросексуальные женщины выбирают партнеров, которые похожи на их братьев. А сексологи из Австрии считают, что женщины находят мужчин более привлекательными, когда слушают музыку.

Чопорные английские биологи убеждены: чем более самоуверенным является мужчина, тем сильнее он привлекает женщин. А в результате многолетних исследований они выяснили, что желающих как можно скорее выйти замуж дам больше всего влечет к нарциссам.

Женщины чаще обращают внимание на уныло выглядящих мужчин, чем на веселых и жизнерадостных. Представительницы прекрасного пола полагают, что такие потенциальные партнеры способны испытывать чувство вины, выяснили канадские эксперты. А их коллеги из США экспериментальным путем установили, что женщин привлекают ароматы огурца и сладостей, пишет Lenta.ru.