Источник рака нашли в толстой кишке

Ученые обнаружили фермент, провоцирующий развитие онкологических заболеваний. Находка облегчит диагностику рака.

Результаты исследования обнародовали ученые из Копенгагенского университета. Они связали развитие онкологических заболеваний с присутствием в тканях толстой кишки фермента GalNAc-T6. В здоровых тканях этот фермент отсутствует – а вот в клетках раковой опухоли его в избытке.

Полученные данные свидетельствуют, что фермент GalNAc-T6 "путем гликозилирования участвует в онкогенной трансформации", поясняют исследователи. По их словам, он запускает процесс превращения здоровых клеток организма в раковые путем присоединения молекул сахара к определенным белкам. А это изменяет структуру клеток и вызывает их слипание.

"Когда мы удаляем GalNAc-T6, то формации тканей изменяются и становятся похожими на углубления эпителия слизистой, которые вы бы обнаружили в здоровой толстой кишке", – заявил один из участников группы исследователей Ганс Вандалл.

Почему присоединение молекул сахара к определенным белкам способствует аномальному развитию клеток организма, ученым еще предстоит выяснить. Они надеются, что понимание этого механизма даст толчок к появлению более эффективных способов диагностирования и лечения рака, пишет EurekAlert.

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