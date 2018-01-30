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Здоровье

Какие продукты вызывают рак

Фото: GLOBAL LOOK press
Риск развития рака повышается для потребителей продуктов с высоким уровнем холестерина. Скорость роста злокачественных опухолей возрастает в 100 раз, установили исследователи.
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Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе использовали для экспериментов генетически модифицированных мышей. У подопытных был изменен ген, кодирующий фермент Lpcat3. Отключение этого белка повышает уровень холестерина, который участвует в формировании мембраны клеток, так как именно он контролирует синтез фосфолипидов, из которых она состоит.

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Исследователи выяснили, что увеличение концентрации холестерина способствует росту и делению стволовых клеток в тканях кишечника. Именно дефектные стволовые клетки, которые начинают неконтролируемо размножаться, являются основной причиной развития рака. Установлено, что холестерин вызывает не только утолщение клеток толстого кишечника, но и связан с быстрым ростом опухолей в тех же тканях.

Как повышение уровня холестерина влияет на развитие опухолей в других органах, ученым пока выяснить не удалось. Тем не менее они рекомендуют исключить из рациона продукты, богатые насыщенными жирами, транс-жирами и некоторыми углеводами. В частности, лучше сократить количество красного мяса и молочных продуктов, пишет Science Alert.

Как писали Dni.Ru, ученые разработали новый метод ранней диагностики рака. Медики научились распознавать восемь типов онкозаболеваний. Тест примечателен не только тем, что позволяет выявлять признаки злокачественных опухолей на ранних стадиях – чувствительность метода составляет 98%. Кроме того, показатель ложноположительных результатов стремится к нулю. Такого эффекта специалистам удалось добиться с помощью нового подхода к анализам.

Автор: Андрей Евлампиев30 января 2018, 09:02

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