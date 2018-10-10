Найден простой способ вылечить диабет
"Мы никогда не слышали о том, чтобы лечащие врачи всерьез пытались использовать голодовки в качестве терапии от диабета. Наши же опыты показывают, что периодические отказы от пищи – вполне эффективная и даже желательная стратегия действий", – рассказал один из исследователей Сулейман Фурмли. Результаты этого эксперимента приводит РИА ФАН.
Ученые из Университета Торонто пригласили трех мужчин в возрасте от 40 до 70, страдающих тяжелыми формами диабета второго типа. До этого участники регулярно принимали инсулин, метформин и другие лекарства.
Эксперимент длился около десяти месяцев, в течение которых двое должны были голодать через день, а третий – отказаться от пищи на целых три дня. Оба метода имели положительный результат.
Все подопытные перестали принимать лекарства уже через месяц. Уровень глюкозы и инсулина опустился почти до уровня нормы, и мужчины похудели 10-18%. Однако канадские исследователи отмечают, что голодовку не следует считать эффективным средством борьбы с любой болезнью.
Литератору не понравилась речь ведущей
Он всерьез озабочен моральным состоянием женщины
Как изменилась жизнь известной пары после рождения детей
Ситуация вышла из-под контроля