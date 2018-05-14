Найден способ излечить человечество от диабета

Группа исследователей из Японии и США смогла вылечить сахарный диабет первого типа. Медики ждут разрешения на тестирование нового способа на людях.

В ходе эксперимента с клетками людей и мышей исследователи собрали так называемые панкреатические островки. Именно они отвечают за выработку инсулина в поджелудочной железе.

В состав островков Лангерганса вошли стволовые клетки людей, а также клеточный материал мышей и некоторые другие биологические вещества. Эти образования ученые пересадили грызунам, страдающим диабетом.

В итоге новые структуры стали вырабатывать инсулин в организме мышей, передает EurekAlert. У животных улучшался контроль глюкозы в крови, а симптомы диабета снижались. При этом донорские ткани были взяты у этой же особи, поэтому отторжения не происходило.

Ученые надеются, что им разрешат продолжить испытания на человеке, чтобы выяснить, сработает ли метод на людях. Авторы работы настроены весьма оптимистично.

"Мы считаем, что скоро люди смогут избавиться от сахарного диабета с помощью их собственных тканей, выращенных специально для них в лаборатории", – рассказали эксперты. Они подчеркнули, что такая биологическая материя не отторгается организмом.

Напомним, что диабет первого типа является хроническим заболеванием, при котором поджелудочная железа больного не способна производить инсулин. Это происходит из-за неполадок в иммунной системе, которая начинает разрушать синтезирующие гормон бета-клетки.

