В России разработали эффективнейший препарат против ВИЧ

Российские ученые тестируют новый препарат для лечения ВИЧ-инфекции. Теперь больным достаточно будет принимать одну инъекцию в месяц. Лекарство появится на рынке через четыре года.

Препарат должен заменить таблетки, которые пациент принимает каждый день. Кроме того, эти таблетки часто содержат побочные эффекты, которые оказывают негативное воздействие на пищеварительный тракт. В связи с этим многие больные отказываются принимать эти таблетки, передает телеканал "360".

"Препарат сделан на основе наносуспензий, которые медленно расходуются в организме. Они создают "депо", и на протяжении месяца концентрация препарата во всех тканях организма постоянно на нужном уровне", – рассказал руководитель коллектива разработки новых методов диагностики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов Дмитрий Киреев.

Руководитель Федерального центра СПИД Вадим Покровский заявил, что клинические испытания продлятся еще год, и три года понадобится для регистрации лекарства и запуска в производство. На разработку препарата против ВИЧ потратят не менее миллиарда рублей, и потому его цена сначала будет очень высокой. Предположительно, стоимость снизится через 3-5 лет после появления на рынке.

Недавно российские ученые создали эмбрионы, обладающие низким риском развития ВИЧ-инфекции. Для этого исследователи скопировали мутации в генах людей, которые были неуязвимы для действия некоторых видов ВИЧ.