Никакого риска: опровергнута связь смартфонов с развитием рака

Мобильные телефоны и планшеты не влияют на развитие онкологических заболеваний. Последние исследования не установили какой-либо связи.

Источником магнитного излучения являются многие предметы. Это и телевизор, и различные провода, и солнце. Не исключение – мобильные телефоны. Однако эти излучения не представляют никакой опасности, заверил член правления Российского общества клинической онкологии, профессор Николай Жуков.

По его словам, об этом свидетельствуют результаты работ, проведенных в Западной Европе и США. "Были некие теоретические предпосылки, но исследования не показали, пока, во всяком случае, ничего, что свидетельствовало бы об увеличении риска развития онкологических заболеваний", – сказал Жуков.

Однако такое заключение не означает, что гаджеты абсолютно безвредны. Их использование ведет к гиподинамии и мышечной гипотрофии.

"Проблема в том, что дети не занимаются спортом, сидят дома в гаджетах. Гиподинамия – это бич нашего времени. А потом присоединяются все остальные проблемы. Дети становятся слабыми, происходит мышечная гипотрофия", – пояснил кандидат медицинских наук Сергей Дедов.

Другие отрицательные эффекты – проблема сухого глаза и близорукость. В норме человек должен моргать 15-17 раз в минуту. При использовании гаджетов моргание сокращается до трех-пяти раз, а иногда и до одного. Это ведет к тому, что глаз пересыхает, краснеет, появляется ощущение песка или инородного тела. Также длительное использование гаджетов приводит к развитию близорукости у людей после 20 лет, у которых она генетически не была заложена, передает РИА Новости.