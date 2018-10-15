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Hi-tech

Россиянам угрожает опасный вирус

Фото: pixabay.com
Специалисты в области кибербезопасности из американской компании Cisco сообщили, что новое приложение для операционной системы Android содержит вирус. Об этом они написали на официальном сайте компании.
прочитано 3288 раз

Опасная программа носит название Google Play Marketplace и внешне очень похожа на магазин приложений Google Play. После ее установки на смартфон хакеры смогут управлять устройством удаленно. Киберпреступники получат доступ к переписке и звонкам, местонахождению устройства и смогут даже заблокировать телефон. В зону риска попадает не только внутренняя информация на устройстве, но и платежные данные пользователя.

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Эксперты назвали новый вирус GPlayed и заявили, что вредная программа находится в стадии разработки, но в скором времени злоумышленники планируют внедрить ее в десятки телефонов, передает "360".

Ранее специалисты из компании McAfee обнаружили, что некоторые приложения, доступные в магазине Google Play, содержат вирус Sonvpay, разработанный азиатской группой хакеров. После установки зараженных программ начинается рассылка уведомлений об обновлении. Однако за кнопкой "обновить" скрывается подписка на неизвестные платные услуги.  

15 октября 2018, 10:43

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