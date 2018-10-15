Россиянам угрожает опасный вирус
Опасная программа носит название Google Play Marketplace и внешне очень похожа на магазин приложений Google Play. После ее установки на смартфон хакеры смогут управлять устройством удаленно. Киберпреступники получат доступ к переписке и звонкам, местонахождению устройства и смогут даже заблокировать телефон. В зону риска попадает не только внутренняя информация на устройстве, но и платежные данные пользователя.
Эксперты назвали новый вирус GPlayed и заявили, что вредная программа находится в стадии разработки, но в скором времени злоумышленники планируют внедрить ее в десятки телефонов, передает "360".
Ранее специалисты из компании McAfee обнаружили, что некоторые приложения, доступные в магазине Google Play, содержат вирус Sonvpay, разработанный азиатской группой хакеров. После установки зараженных программ начинается рассылка уведомлений об обновлении. Однако за кнопкой "обновить" скрывается подписка на неизвестные платные услуги.
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