Новый вирус убивает рак

Новозеландские ученые из Университета Отаго обнаружили вирус, который способен победить онкологическое заболевание. Вирус Сенека-Валли инфицирует раковые клетки и убивает их.

Исследователи проанализировали изображения электронной микроскопии и выяснили, какое влияние оказывает вирус на рецепторы раковых клеток. Оказалось, что Сенека-Валли связывается с белковым рецептором ANTXR1, который находится на поверхности пораженных клеток. При этом он не наносит вреда здоровым тканям и рецептору ANTXR2.

Ученые выяснили, что Сенека-Валли эффективен лишь в течение двух недель, потому что после этого организм вырабатывает к нему иммунитет. Теперь специалисты планируют модифицировать вирус так, чтобы у человеческого организма не развивалась к нему устойчивость.

Напомним, что недавно исследователи из Института физики прочности и материаловедения Российской академии наук разработали новый способ лечения онкологического заболевания. Они лишили раковые клетки питания, отчего те умерли от голода.

Медики использовали наночастицы алюминия, которые ослабляют злокачественные клетки. Ученые утверждают, что изменение концентрации ионов при "бомбардировке" наночастицами алюминия является фатальным для раковых клеток. При этом они не оказывают негативного воздействия на обычные клетки.