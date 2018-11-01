Секс признали лекарством от многих болезней
Специалисты утверждают, что секс помогает снять стресс и снижает чувствительность к боли благодаря выработке эндорфинов. Люди, которые занимаются сексом два раза в неделю, имеют на 30% более высокий уровень иммуноглобулина А – особого белка, который участвует в формировании иммунитета.
Исследования доказали, что у мужчин, активных в сексуальном плане, снижается риск возникновения и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Таким образом, секс оказывает положительное влияние на сердце и сосуды и даже образует новые капилляры.
Кроме того, организм становится менее подвержен гриппу и простуде. Регулярные занятия любовью могут даже заменить занятия в спортивном зале: во время секса работают десятки мышц, включая те, которые нельзя прокачать с тренером.
Ранее специалисты из Турции установили, что секс способствует выведению камней из почек. У женщин приходит в норму цикл и снижаются болевые ощущения во время месячных, а для мужчин это лекарство от простатита.
Недавно "Дни.ру" опубликовали статью о том, что зависимость от секса может разрушить жизнь человека и его партнера. Сексоголик всегда находится в поиске половых контактов. Желание получить удовольствие отодвигает остальные стороны жизни на второй план. Человек становится равнодушным к друзьям и работе.
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