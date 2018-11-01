Названа смертельная опасность смартфонов
Опыты на лабораторных крысах проводили американские исследователи из National Toxicology Program. Они установили, что излучение телефона отрицательно действует на мозг, сердце и печень животного, провоцируя рост злокачественных опухолей.
Первые исследования группы ученых подверглись критике со стороны коллег. Однако исследователи провели еще одну серию экспериментов. На сей раз грызуны жили в клетке, имитирующей воздействие антенн мобильного телефона. Одна группа животных начинала подвергаться воздействию излучения еще в утробе матери, другая отправлялась в клетку в зрелом возрасте.
Вывод ученых таков: облучение грызунов радиоволнами частотой 900 и 1900 мегагерц "обладает канцерогенной активностью". У облучаемых мышей появилось гораздо больше опухолей, чем было у контрольной группы. В то же время обнаружился парадоксальный эффект – они жили дольше своих "коллег", укрытых от радиоволн.
Напомним, недавно российские ученые пришли к выводу, что излучение мобильных телефонов не представляет никакой опасности. По словам члена правления Российского общества клинической онкологии Николая Жукова, об этом свидетельствуют результаты работ, проведенных в Западной Европе и США. Исследования не показали ничего, что свидетельствовало бы об увеличении риска развития онкологических заболеваний.
Однако такое заключение не означает, что гаджеты абсолютно безвредны. Их использование ведет к гиподинамии и мышечной гипотрофии.
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