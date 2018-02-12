Создано лекарство от рака без побочных эффектов

Ученые Онкологического центра в Джорджтауне (США) открыли безопасное для организма средство против онкологии. Они выяснили, что сочетание определенных препаратов позволяет успешно бороться с агрессивным раком.

Препарат "Акситиниб" блокирует ангиогенез – процесс образования новых кровеносных сосудов в органе или ткани, который очень интенсивно протекает в злокачественных опухолях. Иммуномодулирующий агент пембролизумаб является ингибитором контрольных точек (белки, которые используются опухолью для обмана лимфоцитов и избегания ее атаки) иммунной системы, сообщает MedicalXpress.

Ранее попытки создать подобный комбинированный препарат приводили к получению опасных токсических соединений. Но результаты клинического исследования нового лекарства показали, что средство не имеет побочных эффектов.

Эксперимент проводился с участием 52 пациентов с раком почки. У более 90% больных наблюдалась ремиссия, а время, когда не наблюдалось прогрессирование заболевания, составило 20,3 месяца.

Ранее неожиданное открытие сделали российские ученые. Специалисты из Нижегородского государственного университета (НГУ) раскрыли противораковые свойства яда пчел. Они создали препарат, который подавляет рост ряда онкологических клеток. Биолог из Института биологии и биомедицины НГУ Анна Дерюгина рассказала, что лекарство содержит наночастицы яда пчел, золота и хитозан.

В свою очередь австрийские ученые заявили, что более трети смертей от рака можно предотвратить простыми изменениями в образе жизни. Исследователи выяснили: в большинстве случаев болезнь спровоцирована внешними факторами, а вовсе не генетикой, как считалось ранее. В частности, они пришли к выводу, что основной негативный фактор – курение, в том числе пассивное.