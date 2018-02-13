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Здоровье

Грипп научились убивать ультрафиолетом

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umstatter
Ученые из медицинского центра Колумбийского университета разработали новую методику в борьбе с заболеванием. Они сумели уничтожить вирус с помощью ультрафиолетовой лампы без вреда для человеческого здоровья.
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По словам специалистов, ультрафиолет может распространяться на незначительные дистанции внутри человеческого тела, но не способен попасть сквозь слой мертвых клеток, покрывающих кожу, или через слой жидкости в глазах. При этом ультрафиолетовая лампа с легкостью достигает ДНК и уничтожает вирусы, которые имеют очень маленький размер.

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Ультрафиолет работает на длине 222 нановолны, что позволяет ему эффективно ликвидировать вредоносные микроорганизмы. Физики создали установку, имитирующую формирование миниатюрных капель жидкости, которые содержали в себе частицы вируса, сообщает журнал Scientific Reports. Эти элементы ученые пропускали сквозь лучи ультрафиолетовых ламп, а позже заражали ими клетки людей.

Эксперимент показал, что даже ламп небольшой мощности хватает для уничтожения вирусов. Важно, что такой способ лечения абсолютно безопасен. В планах исследователей – опробовать новые лампы в различных условиях. Если технология окажется эффективной, не исключено, что они появятся в широкой продаже.

Ранее в феврале в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в нашей стране. "По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в девяти субъектах. Лабораторно обследованы за отчетную неделю более 4,6 тысячи человек, в 252 случаях обнаружены вирусы гриппа А, в 109 – вирусы гриппа В. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок составила 23,4%", – сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты советуют приобрести медицинские маски для защиты органов дыхания при посещении мест скопления людей. Эпидемии гриппа отмечаются каждый год, и медицина успешно борется с этим заболеванием, однако оно остается одним из наиболее опасных из-за осложнений. Медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и при первых симптомах обращаться к врачу.

Автор: Людмила Фоканова13 февраля 2018, 12:01

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