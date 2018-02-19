Найден эффективный способ победить старость

Ученым из Португалии удалось справиться со старением организма. Исследователи смогли активировать гены, которые отвечают за появление новых клеток.





Число клеток с измененным количеством хромосом с возрастом увеличивается. По мнению ученых, этим и объясняется старение организма. Дело в том, что изменяется активность генов, отвечающих за деление клеток посредством митоза – процесса, при котором хромосомы строго одинаково распределяются между двумя новыми ядрами.



Португальские медики провели исследования на мышах. Они выяснили, что потеря активности генами, отвечающими за деление клеток, может вызвать болезнь Хатчинсона-Гилфорда, проявлением которой считаются ранние старческие симптомы. А также установили, что отвечает за активность генов, контролирующих деление клеток, белок Forkhead box M1 (FoxM1), который связывается с ДНК.

Исследователи увеличили уровень белка в клетках, выделенных у пожилых людей, и получили желаемый результат: процесс замедлился, снизилось число маркеров старения. Специалисты уверены, что их исследование поможет разработать новый метод борьбы со старением, пишет Bbiorxiv.org.

Dni.Ru писали о том, что главными условиями долголетия медики назвали физическую активность, здоровый образ жизни и ограждение себя от стресса. Врачи советуют уделять 15-20 минут в день кратковременному отдыху в расслабленном состоянии. Например, глубокое дыхание и неподвижность в сидячем положении должны помочь справиться со стрессовым состоянием.

Очень важны для здоровья хорошие отношения с близкими и позитивное мышление. Это способствует уменьшению риска проблем с сердцем. Кроме того, врачи рекомендуют не откладывать занятия спортом. Особенно это касается тех, кто ведет сидячий образ жизни. Интенсивные аэробные упражнения помогут избежать серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой. Гимнастику нужно выполнять четыре-пять дней в неделю.