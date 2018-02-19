Уборка смертельно опасна для женщин

Бытовая химия, которой пользуются при уборке квартир, наносит женщинам вред, сопоставимый с курением. Особенно страдают легкие домохозяек.



Резиновые перчатки и респираторы – обязательное облачение для затеявших уборку женщин. Домохозяйки, пренебрегающие защитными средствами, наносят непоправимый вред своему здоровью, установили норвежские ученые.

Группа специалистов под руководством Сесиль Сванес из Бергенского университета обследовала 6230 добровольцев, 53% из которых составляли женщины в возрасте около 34 лет. У пациентов выясняли, насколько часто они используют бытовую химию в повседневной жизни, а также являются ли они работниками в сфере обслуживания, где в обязанности входит уборка помещений. Принимались во внимание и такие факторы, как вредные привычки (в частности, курение) и болезни легких у участников или у ближайших родственников.

За здоровьем участников наблюдали на протяжении 20 лет. Под конец пациентам провели анализ качества дыхания с использованием методов спирометрии: они позволяют измерить объемные и скоростные показатели работы дыхательных путей. Женщины, которые постоянно работают с бытовой химией для уборки дома, показали худшие результаты, чем те, которые уборкой не занимаются. А уборка в качестве профессиональной деятельности еще снизила показатели.

Интересно, что у мужчин показатели практически не менялись: бытовая химия никак не влияла на их легкие. Исследователи заключили: использование бытовой химии ежедневно на протяжении 20 лет приравнивается к выкуриванию пачки сигарет в день – также в течение 20 лет, пишет "Ридус".