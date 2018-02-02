Как похудеть при сидячей работе

Группа американских ученых раскрыла секрет избавления от лишних килограммов в условиях работы в офисе. Специалисты предложили дополнительно проводить на ногах шесть часов в день.

Исследователи пояснили: в вертикальном положении у человека активны дополнительные группы мышц, что ведет не только к потере лишних калорий, но и к снижению риска инсульта, сердечного приступа и диабета. Идеально, если есть возможность вовсе отказаться от сидячей работы. В этом случае за год можно избавиться примерно от трех килограммов.

А если полного рабочего дня в офисном кресле не миновать, то шесть часов на ногах уберут лишние килограммы, даже если режим питания останется прежним, сообщает "Утро.ru". Впрочем, при корректировке рациона и увеличении нагрузки результаты будут лучше.

По данным ученых, разница в расходе энергии в сидячем и стоячем положении равна 0,15 калории в минуту. Этот способ сбросить лишний вес особенно подходит мужчинам, поскольку у них больше мышечная масса. В день человек может потратить лишние 54 калории.

Ранее стало известно о другом методе похудения. Американские ученые создали препарат, ускоряющий процесс сжигания жира. Речь идет об инновационном принципе работы.

Как выяснили ученые, когда объем жировых клеток увеличивается, в организме запускается процесс сверхэкспрессии белка NNMT, который замедляет обмен веществ. Получается замкнутый круг: чем больше жировых клеток, тем сложнее их сжигать.

Экспериментальный препарат блокирует белок NNMT и ускоряет метаболизм. Таким образом, новая разработка позволяет сбросить вес без жестких диет.