Найдена новая опасность алкоголя

Французские ученые провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что злоупотребление спиртными напитками в три раза увеличивает риск развития старческого слабоумия. Впервые в истории ученые установили, что алкоголизм является крупнейшим фактором риска деменции.

Изучив свыше 57 тысяч случаев ранней деменции (наступившей до 65 лет), специалисты установили, что 57% из них были связаны с хроническим злоупотреблением алкоголем – свыше 60 грамм чистого спирта в день у мужчин и свыше 40 грамм у женщин.

Также алкоголизм оказался связан с другими факторами риска развития слабоумия – диабетом, повышенным давлением, табакокурением и депрессией. Ученые рассчитывают, что полученные результаты поспособствуют более тщательной работе с зависимыми от алкоголя людьми с целью предотвращения у них деменции, сообщается в журнале The Lancet Public Health.

Отметим, что основной причиной старческого слабоумия в большинстве случаев остается генетика, но эксперты постоянно ищут факторы образа жизни, которые могут повлиять на появление этой неизлечимой болезни. И вот теперь этот список пополнило злоупотребление алкогольными напитками.

Ранее ученые из Квинслендского технологического университета (Австралия) сообщили о препарате, который помогает избавиться от алкогольной зависимости. Он носит название "Тандоспирон". Средство является антидепрессантом. Исследователи утверждают, что оно способно уменьшить зависимость от алкоголя и обратить повреждения в мозге, связанные с пагубной привычкой.

Dni.Ru писали о том, что употребление спиртных напитков вызывает минимум семь видов онкологических заболеваний. Алкоголь повреждает клетки и способствует их перерождению, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

Главным канцерогеном в алкогольных напитках является этанол. Медики утверждают, что спиртные напитки могут вызывать рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, пищевода, гортани, печени, ротовой полости и горла. Риск развития онкологического заболевания повышается в несколько раз, если одновременно с алкоголем употреблять табак.