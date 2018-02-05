Ученые развенчали миф о вечной молодости
Теломерами называют концевые участки хромосом, которые предотвращают потерю ДНК при делении клеток. Оказалось, что применяющаяся антивозрастная терапия, основанная на усилении активности теломеразы (фермент), лишь способствует старению.
Еще один маркер старения — метилирование, процесс присоединения метильных групп к ДНК. По уровню метилирования можно определить биологический возраст человека, который не всегда совпадает с хронологическим, сообщает EurekAlert. У людей с большой долей метилированной ДНК высок риск преждевременной смерти.
Dni.Ru писали о результатах другого исследования генетиков. Они сообщили, что мужчинам на планете грозит вымирание. Ученые считают, что Y-хромосома, отвечающая за развитие мужских признаков у плода, перестает выполнять свою функцию.
Произойдет неприятное для представителей сильного пола событие не скоро. По расчетам генетиков, процесс займет еще около пяти миллионов лет, так что хвататься за голову пока не стоит.
В.И. ВЕРНАДСКИЙ:— Доктор Шишонин (@DoctorShishonin) 12 ноября 2017 г.
«Нет неизлечимых заболеваний,
Есть недостаток знаний.
И старение – это болезнь,
Которую можно лечить!» #КлникаДоктораШишонина #АлександрШишонин #Вернадский #старение #излечение #исцеление #омоложение #здоровье #медицина #ревитализация pic.twitter.com/v0TI85yxss
Напомним и еще об одном открытии. Специалисты выяснили, что бег с утра удлиняет части хромосом, отвечающие за долголетие. На длину так называемых теломеров – участков хромосом, отвечающих за здоровье – влияют физические нагрузки. Только бегать надо рано утром, между шестью и девятью часами.
Продюсер рассказал об издевательствах над актером
Спортсменка скоро родит второго ребенка
Поющая ведущая вызвала ажиотаж
Статуи с членами шокировали журналистов в Пхенчхане