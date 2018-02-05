Ученые развенчали миф о вечной молодости

Группа ученых из Бостонского, Стэнфордского и Калифорнийского университетов, а также Института исследования старения сделала сенсационный вывод об одном из способов омоложения человека. Они выявили, что усиление активности белков, удлиняющих теломеры, связано с ускорением старения, а не его замедлением, как считалось ранее.

Теломерами называют концевые участки хромосом, которые предотвращают потерю ДНК при делении клеток. Оказалось, что применяющаяся антивозрастная терапия, основанная на усилении активности теломеразы (фермент), лишь способствует старению.

Еще один маркер старения — метилирование, процесс присоединения метильных групп к ДНК. По уровню метилирования можно определить биологический возраст человека, который не всегда совпадает с хронологическим, сообщает EurekAlert. У людей с большой долей метилированной ДНК высок риск преждевременной смерти.

Dni.Ru писали о результатах другого исследования генетиков. Они сообщили, что мужчинам на планете грозит вымирание. Ученые считают, что Y-хромосома, отвечающая за развитие мужских признаков у плода, перестает выполнять свою функцию.

Произойдет неприятное для представителей сильного пола событие не скоро. По расчетам генетиков, процесс займет еще около пяти миллионов лет, так что хвататься за голову пока не стоит.

Напомним и еще об одном открытии. Специалисты выяснили, что бег с утра удлиняет части хромосом, отвечающие за долголетие. На длину так называемых теломеров – участков хромосом, отвечающих за здоровье – влияют физические нагрузки. Только бегать надо рано утром, между шестью и девятью часами.