Алкоголь провоцирует семь видов рака

Употребление спиртных напитков вызывает как минимум семь видов онкологических заболеваний. Алкоголь повреждает клетки и способствует их перерождению, предупреждает Всемирная организация здравоохранения.

Главным канцерогеном в алкогольных напитках является этанол. Именно он пагубно воздействует на клетки организма. Отчет ВОЗ приурочен ко Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.

Медики утверждают, что спиртные напитки могут вызывать как минимум семь видов рака. Это рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, пищевода, гортани, печени, ротовой полости и горла. Риск развития онкологического заболевания повышается в несколько раз, если одновременно с алкоголем употреблять табак.

Как отмечается в докладе организации, в случае с алкоголем очевидна зависимость эффекта от дозы. Чем выше уровень потребления спиртного, тем выше риск развития рака. По данным исследователей, риск развития рака молочной железы у женщины повышается на 50%, если она выпивает четыре бокала вина в день – и на 130%, если она выпивает ежедневно восемь бокалов. Нижний порог безопасного употребления спиртных напитков ученым установить не удалось – это значит, что даже небольшие дозы алкоголя повышают риск развития рака, пишет "Газета.ru".

Врачи утверждают, что тот же принцип действует и в обратном направлении. Сократив потребление алкоголя, можно существенно снизить риск возникновения раковых заболеваний, поясняют авторы на сайте ВОЗ.

Как писали Dni.Ru, медики заявили об опасности растворимого кофе. Американские ученые считают, что главную опасность в этом напитке представляет химическое соединение акриламид, которое провоцирует онкологические заболевания. Оно образуется при термической обработке в процессе приготовления растворимого кофе.

Правозащитники США намерены добиться принятия закона о маркировке опасных продуктов в кофейных автоматах. В этом случае, в частности, владельцы автомоек и заправок будут обязаны размещать на автоматах предупреждения о наличии в растворимом напитке химических компонентов, вызывающих рак.

Между тем натуральный кофе признан экспертами как эффективное средство для профилактики и борьбы с целым рядом заболеваний. У людей, употребляющих три и более чашки в день, меньше шансов умереть от болезней сердца. Кроме того, кофеманы реже страдают депрессией и психическими расстройствами.

