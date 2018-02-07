Как избежать преждевременной смерти

Специалисты клиники Майо в Рочестере (США) рассказали об основных способах жить дольше. В частности, о том, как снизить артериальное давление, повышение которого приводит к инфаркту или инсульту и является причиной гибели более тысячи человек в день лишь в Соединенных Штатах.

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