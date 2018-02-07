Как избежать преждевременной смерти
Гласными условиями долголетия являются физическая активность, здоровый образ жизни и ограждение себя от стресса. Так, медики советуют уделять 15-20 минут в день кратковременному отдыху в расслабленном состоянии. Например, глубокое дыхание и неподвижность в сидячем положении должны помочь справиться со стрессовым состоянием.
Очень важны для здоровья хорошие отношения с близкими и позитивное мышление. Это способствует уменьшению риска проблем с сердцем, сообщает ScienceAlert.
Кроме того, врачи рекомендуют не откладывать занятия спортом. Особенно это касается тех, кто ведет сидячий образ жизни. Интенсивные аэробные упражнения помогут избежать серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой. Гимнастику нужно выполнять четыре-пять дней в неделю.
Также желательно снизить количество употребляемого алкоголя до умеренных доз и бросить курить. Еще один важный фактор долгой жизни – внимательно отношение к питанию. Специалисты советуют следить за весом, употребляя в пищу богатые клетчаткой продукты.
Напомним, в ноябре 2017 года международная группа ученых из Японии, США и Канады поделилась методом значительной приостановки процесса старения и уменьшения вероятности развития возрастных болезней. Они нашли в организме человека редкую генетическую мутацию SERPINE1, наличие которой способствует здоровому долголетию.
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