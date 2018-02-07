Уникальное средство от ВИЧ доказало эффективность

Ученые из университета Небраски в Омахе (США) разработали лекарство, единичная доза которого подавляет размножение вируса иммунодефицита в течение месяца и препятствует заражению ВИЧ на протяжении двух недель. Препарат прошел успешные испытания на животных.

Вирусологи продолжили ранее начатую работу по созданию чудо-средства на основе наночастиц, чтобы усовершенствовать его. Препарат подавляет размножение ВИЧ в организме на протяжении длительного срока.

Благодаря экспериментам на мышах удалось установить, что небольшая доза наночастиц, разработанных с помощью углеводородного хвоста, не дает размножаться вирусу, которым заражены другие грызуны, сообщает журнал Nature Communications.

Специалисты отмечают, что лекарство способно даже продлить жизненный цикл зараженного. Количество побочных действий удалось минимизировать из-за уменьшения дозировки препарата.

По словам вирусолога Говарда Гендальмана, его команда уже начала предварительные опыты на обезьянах. Пока они показывают, что препарат не мешает нормальной работе иммунной системы и не вызывает других побочных эффектов.

Об этом лекарстве заговорили в конце прошлого года. Как писали Dni.Ru, ученые проводили эксперименты не на реальных образцах клеток и вирусов, а на их виртуальных аналогах. Используя компьютерные модели, они изучали взаимодействие с вирусом известных науке веществ и лекарств, отобрав из них самое эффективное.

Отметим, Россия занимает третье место в мире по числу новых случаев заражения ВИЧ. Впереди нашей страны по этому показателю находятся ЮАР и Нигерия. По словам исполнительного директора UNAIDS Мишеля Сидибе, Россия нуждается в ускоренном плане мер по борьбе с этим заболеванием. Он уверен, что у страны для этого есть все: научные достижения, ресурсы и четкое понимание характера эпидемии.

