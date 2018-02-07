Мастурбация доводит до неожиданной кончины

Немецкие медики бьют тревогу. Десятки граждан Германии погибают при мастурбации каждый год.

По данным врачей, на каждый миллион жителей приходится как минимум две смерти при рискованных практиках онанизма. При этом, как сообщает Газета.Ru, на самом деле таких смертей может быть больше: часто родственники погибшего стесняются сообщить истинные обстоятельства смерти.

Самым опасным способом самоудовлетворения признана аутоэротическая асфиксия – искусственно вызываемый недостаток кислорода при самоудовлетворении. Зачастую люди погибают по неосторожности, не рассчитав эффекта, возникающего от нехватки воздуха. Так как население Германии по данным на 2016 год составляет 82 миллиона человек, то минимум 40 немцев погибли при мастурбации.

Ранее Dni.Ru сообщали, что самоудовлетворение вредит здоровью. Особенно осторожными стоит быть людям, склонным к заболеваниям сердца и сосудов. Согласно результатам клинических исследований, мастурбация сопровождается скачками кровяного давления. Специалисты говорят о том, что гипертония, усугубленная слишком частыми или интенсивными ласками собственных половых органов, может привести к остановке сердца или инсульту.

Согласно статистике, мастурбацию регулярно практикуют 95% мужчин и 70% женщин. "О вреде мастурбации существует огромное количество мифов, однако большая их часть основана на далеких от науки спекуляциях. Тем не менее самоудовлетворение все же может быть опасным", – заключают ученые.

У мужчин мастурбация играет компенсаторную роль, проще говоря, заменяет традиционный секс. Для женщин самоудовлетворение – дополнительный источник удовольствия. Чем чаще у них бывает секс, тем чаще они прибегают к самоудовлетворению для стимуляции.