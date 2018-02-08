Европейские пластиковые бутылки смертельно опасны для россиян

В нашу страну из-за границы могут поступать бутилированная вода и пищевые контейнеры с крайне вредным для здоровья бисфенолом. В Европе же такую продукцию изымают из производства.

Покупая воду или контейнер для еды, большинство забывает смотреть на самое важное – из каких материалов сделана тара. Только так можно понять, что емкость опасна. Разглядеть эту информацию можно на маркировке – правда, указана она довольно мелкими буквами.

Российские эксперты уверяют, что всю упаковку, которую производят в нашей стране, проверяют на безопасность. Однако специалисты предупреждают: бутылки и коробки, которые предназначены для холодных напитков и продуктов, запрещено использовать для горячих. Нагреваясь, они тоже становятся вредными для здоровья.

Проблема в том, что в Россию из-за границы может поступать и бутилированная вода, и те же пищевые контейнеры с опаснейшим веществом – бисфенолом. Он входит в состав пластмассы, которая применяется при изготовлении пластиковых бутылок и контейнеров для пищи. Врачи утверждают, что бисфенол является причиной расстройств репродуктивной системы и онкологии.

В Европе бутылки и пищевые контейнеры с применением бисфенола изымают из магазинов. Не исключено, что именно этот опасный товар производители, чтобы не нести убытки, попытаются протолкнуть на прилавки других стран, в том числе и Россию, передает РЕН ТВ.

Как писали Dni.Ru, ученые из Эксетерского университета (Великобритания) провели эксперимент. Они обследовали группу из 94 подростков, обнаружив в их моче бисфенол А – такой результат показали анализы 86% пациентов. При этом содержание вещества в моче не снизилось даже после того, как подростки по просьбе медиков прекратили употреблять в пищу продукты, упакованные в пластик.