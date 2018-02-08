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Здоровье

Вейперов предупредили о страшной болезни

Фото: GLOBAL LOOK press/K.C. Alfred
Ученые Лондонского университета королевы Марии выяснили, что вейпинг значительно увеличивает риск воспаления легких. Испытанию подверглись мыши и люди.
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Выяснилось, что пар электронных сигарет позволяет патогенным бактериям прилипать к клеткам, выстилающим внутреннюю поверхность нижних дыхательных путей. Специалисты выявили эффект, который оказывали частицы пара на белок, называемый рецептором фактора активации тромбоцитов (ФАТ). Оказалось, что при вейпинге воспалительный процесс заметно усиливается.

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У 17 участвовавших в исследовании людей уровень содержания рецептора ФАТ в дыхательных путях достигал троекратных значений через час после вейпинга, сообщает сайт MedicalXpress. Дело в том, что бактерии пневмококки используют рецепторы, с которым связывается ФАТ, для прилипания к клеткам легких. При курении электронных сигарет удваивается количество бактерий, прилипающих к рецептору, что не зависит от наличия никотина в паре.

Это не первое исследование, посвященное вреду этих заменителей сигарет. Как сообщали Dni.Ru, курение вейпа делает стенки артерий и вен более ломкими. А значит, пользователи электронных испарителей со временем гарантированно заработают себе проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Ранее ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса Беркли в США выяснили, что вдыхание пара от вейпа может привести к уменьшению продолжительности жизни. Дело в том, что он оказывает долгосрочный эффект на здоровье.Причиной являются содержащиеся в дыме токсины. Их концентрация превышает предельно допустимые значения, что опасно для человеческого организма.

Напомним, в июле прошлого года Роспотребназдор предложил приравнять к табаку электронные парогенераторы – вейпы. Ведомство планирует включить эту норму в законопроект, который уже находится на рассмотрении Госдумы.

Автор: Людмила Фоканова8 февраля 2018, 13:57

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