Найдена самая эффективная диета

Диетологи и эксперты по оздоровлению организма пришли к заключению, что так называемая викторианская диета не только является одним из самых эффективных способов похудеть. Она максимально быстро насыщает организм необходимыми витаминами.

Исследователи из Университета Лестера выяснили, что изначально появившийся в качестве "диеты для бедных" курс питания, включавший картофель, овсяную кашу, молочные продукты и сельдь, до сих пор остается одним из самых полезных. По своей эффективности он может соперничать со средиземноморской диетой.

Обе не содержат рафинированных углеводов и сахаров, которые при регулярном употреблении могут способствовать повышению уровня холестерина и развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также допускают употребление натурального мяса. Однако именно "крестьянская" диета позволяет получать наибольшее количество питательных веществ из натуральных фермерских продуктов. В число наиболее полезных вошли лук, картофель, морковь, капуста, свекла, а также яблоки, вишня и клубника.

Конечно, современные люди живут дольше, чем в Викторианскую эпоху. Тем не менее эксперты называют одной из причин ожирения "чрезмерное употребление дешевой высококалорийной пищи" при сидячем образе жизни.