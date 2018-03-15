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Найдена самая эффективная диета

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Диетологи и эксперты по оздоровлению организма пришли к заключению, что так называемая викторианская диета не только является одним из самых эффективных способов похудеть. Она максимально быстро насыщает организм необходимыми витаминами.
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Исследователи из Университета Лестера выяснили, что изначально появившийся в качестве "диеты для бедных" курс питания, включавший картофель, овсяную кашу, молочные продукты и сельдь, до сих пор остается одним из самых полезных. По своей эффективности он может соперничать со средиземноморской диетой.

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Обе не содержат рафинированных углеводов и сахаров, которые при регулярном употреблении могут способствовать повышению уровня холестерина и развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также допускают употребление натурального мяса. Однако именно "крестьянская" диета позволяет получать наибольшее количество питательных веществ из натуральных фермерских продуктов. В число наиболее полезных вошли лук, картофель, морковь, капуста, свекла, а также яблоки, вишня и клубника.

Конечно, современные люди живут дольше, чем в Викторианскую эпоху. Тем не менее эксперты называют одной из причин ожирения "чрезмерное употребление дешевой высококалорийной пищи" при сидячем образе жизни.

Автор: Михаил Вштанов15 марта 2018, 16:16

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