Женской эмоциональности дали объяснение

В своей работе "Биология поведения" российский ученый Дмитрий Жуков изучил реакцию мужчин и женщин на стресс. Он выяснил, что в экстремальных ситуациях дамы чаще впадают в панику, но быстрее адаптируются к меняющимся условиям.

В мозге барышень слабее регулируется кора надпочечников по отрицательной обратной связи, где вырабатывается так называемый гормон стресса – кортизол. Из-за этого после переживаний восполнение этого гормона происходит дольше, чем у мужчин. В результате представительницам прекрасного пола нужно больше времени, чтобы успокоиться, сообщает РИА Новости.

Также исследователь уверен, что женский организм быстрее адаптируется к окружающим условиям среды. Например, если дама из средней полосы переезжает на север, ее организм значительно быстрее, чем мужской, адаптируется к холоду. У нее увеличится подкожный жировой слой и повысится содержание эритроцитов в крови, что сделает ее "морозоустойчивее". Мужчины не могут похвастаться этим, но недостаток компенсируется большей сопротивляемостью стрессу.

"Представители сильного пола спокойнее реагируют на опасность. Это можно объяснить тем, что мужчины склонны меньше беречь себя, тем более что сокращение их численности никак не сказывается на сохранении популяции", – отметил Жуков.

Dni.Ru сообщали, что бесконечные оповещения и сообщения от смартфонов могут вызвать сильнейший стресс. Если человек чем-то занят и прерывается на телефонный звонок или просмотр СМС, его мозг начинает работать в условиях многозадачности. Это вызывает повышение уровня кортизола и снижение уровня дофамина. Частое изменение уровня этих гормонов может накапливать стресс и приводить к проблемам с психикой.