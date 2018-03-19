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Почему у мальчиков выросла грудь

Кадр из фильма "Бойцовский клуб"
Содержащиеся в косметических средствах эфирные масла способствуют росту груди у мальчиков. Неожиданный побочный эффект природных продуктов открыли американские эндокринологи.
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Мыло, лосьоны и другие средства косметики и гигиены содержат эфирные масла. Эти соединения всегда считались безопасными для человека. Однако, как выяснилось, и у них есть побочные эффекты.

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Как рассказали ученые на Ежегодной встрече общества эндокринологов в Чикаго, некоторые соединения способны нарушить гормональный фон. К примеру, масла лаванды и чайного дерева подавляют выработку тестостерона и оказывают тот же эффект, что и эстроген, – женский половой гормон.

Исследователи обнаружили восемь химических соединений, способных влиять на работу эндокринной системы. Как оказалось, эти вещества содержатся еще в 65 маслах, широко представленных на рынке. В то же время ученые признают, что далеко не все сталкиваются с негативным эффектом. Вполне вероятно, что он вызван повышенной чувствительностью некоторых пациентов к обнаруженным соединениям.

Тем не менее ученые призывают с вниманием отнестись к возможным побочным эффектам. Исследователи сообщили, что столкнулись как минимум с тремя случаями, когда у мальчиков четырех, семи и десяти лет после применения средств с эфирными маслами лаванды и чайного дерева увеличилась грудь. После того как они перестали использоваться, грудь уменьшилась, пишет "Газета.ru".

Автор: Андрей Евлампиев19 марта 2018, 14:53

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