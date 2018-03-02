Источник молодости нашли в кишечнике

Американские ученые нашли "ось старения". Они выяснили, что процесс контролирует не только мозг, но и кишечник.

Исследователи Мичиганского университета изучали круглого червя Caenorhabditis elegans. Выяснилось, что за процесс старения этого организма отвечают два типа нейронов. Они реагируют на изменение температуры окружающей среды и посылают сигналы в пищеварительную систему, влияя на активность генов.

Эту систему органов биологи назвали осью старения. Исследователи полагают, что подобный механизм существует и у человека. В частности, известно, что внешние стимулы (к примеру, потребление большого количества углеводов) негативно влияют на продолжительность жизни у млекопитающих.

Как установили биологи, один тип нейронов – IL-1 – реагирует на холод и способствует выделению серотонина в тканях кишечника. Этот сигнал улавливают рецепторы, которые повышают активность белка DAF-16, увеличивающего продолжительность жизни.

Тепло вызывает противоположную реакцию: воспринимающие его нейроны ASJ активируют синтез инсулиноподобных белков, которые блокируют действие "молодящего" DAF-16. Из кишечника обе цепочки сигналов распространяются в другие ткани и органы, сообщает издание New Atlas.

Как писали Dni.Ru, ученые из Каролинского института Швеции выяснили, что приводит к старению мышц и бессилию. Причина – в накоплении мутаций в стволовых клетках. По данным специалистов, к 70 годам в каждой мышечной стволовой клетке накапливается более тысячи мутаций.

При этом такие дефекты являются побочным эффектом во время деления клеток. В молодости восстановлением занимаются нуклеиновые кислоты. Однако остаются в человеческом организме и защищенные части – участки хромосом, которые отвечают за правильное функционирование и выживание клетки.

Ученым удалось остановить старение мышечной ткани с помощью специальных стволовых клеток. Они планируют продолжить изыскания, чтобы узнать, может ли физическая активность предотвратить мутации и остановить процесс старения.