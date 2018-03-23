Найдено лекарство от рака печени

Команда ученых из разных стран открыла новый противораковый протеин. Белок под названием LHPP поможет в диагностике и лечении рака печени. Это органическое вещество предотвращает бесконтрольное размножение злокачественных клеток гепатоцеллюлярной карциномы.

В человеческом теле существуют гены-супрессоры, кодирующие белки на борьбу с опухолью, но зачастую внутри новообразований они становятся неэффективными, что ускоряет развитие рака и снижает шансы пациента на выживание. Специалисты решили искусственным путем сделать этот полезный протеин более действенным в борьбе с карциномой.

Исследователи взяли клетки печеночно-клеточного рака мыши и сравнили активность четырех тысяч белков в здоровой и патологической ткани. Оказалось, что в опухолевых клетках наблюдается дефицит гистидин-фосфатазы LHPP. При этом уровень белка в организме людей был напрямую связан с тяжестью заболевания и продолжительностью жизни. При полном отсутствии соединения пациенты в среднем умирали на два года раньше других больных, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Введение дополнительных генов-супрессоров в опухоль у мышей останавливало рост злокачественной ткани и оздоравливало печень. Механизм воздействия фермента объясняется тем, что он удаляет фосфатные группы, связанные с аминокислотой гистидином в белках. В его отсутствие начинается глобальное фосфорилирование (процесс активирования веществ для дальнейших превращений в организме), в результате чего некоторые соединения становятся онкогенными.

Гепатоцеллюлярная карцинома – самая распространенная первичная злокачественная опухоль печени. Ежегодно в мире выявляют около 600 тысяч случаев этого заболевания.