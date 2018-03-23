Найден простой способ уберечься от рака
Главной причиной возникновения страшного недуга исследователи называют табачный дым, на который приходится 32 200 всех случаев рака у мужчин и 22 000 случаев у женщин. На втором месте – избыточный вес, который способствует развитию около 6,3% злокачественных опухолей в год.
Проблемы с лишними килограммами являются фактором развития рака груди, матки, почек, а также кишечника, сообщает научное издание EurekAlert!. Если человек страдает ожирением, клетки медленнее отвечают на инсулин. Тогда организм повышает уровень этого гормона, что ведет к росту раковых клеток. Ультрафиолетовое излучение вызывает 82% случаев рака кожи. Чрезмерное количество ультрафиолета, получаемого от солнца или в солярии, связано с ослаблением иммунной системы. Походы в солярий в возрасте до 35 лет многократно повышают риск получить меланому.
По мнению авторов исследования, отсутствие вредных привычек, сбалансированное питание и физическая активность могут значительно снизить вероятность возникновения рака. Кроме того, медики рекомендуют регулярно обследоваться на наличие опухолей, так как диагностирование болезни на ранних стадиях в разы повышает шанс на излечение. Врачи призывают проводить полную диагностику организма не реже раза в три года.Ранее американские ученые установили, что хронический алкоголизм и даже умеренное употребление спиртного являются одной из основных причин развития сразу нескольких форм злокачественных опухолей, в том числе рака груди, пищевода, печени и других органов.
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