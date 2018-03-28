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Здоровье

Почему врачи находят рак на последней стадии

Фото: pixabay.com
В России насчитывается более 3,5 миллиона людей с онкологическими заболеваниями. При этом около 40% пациентов узнают о болезни в самый последний момент, когда шансы выжить близятся к нулю. 
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Эксперты выделяют сразу три причины, из-за которых рак выявляют слишком поздно. И пропуск диспансеризации – далеко не главная. Врачи в поликлиниках "не заточены на онкологическое видение", уверен хирург-онколог Константин Титов. Зачастую они просто не заинтересованы в том, чтобы найти реальную причину болезни и просто пытаются снять симптомы, сообщает Life.ru

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Более того, специалистов в стране не хватает. Стоит учитывать и то, что "универсального" онколога для всех случаев нет: есть онкогинекологи, онкомаммологи и другие представители узкого профиля, рассказала президент Ассоциации онкологических пациентов Ирина Боровова.

Некоторые пациенты не могут попасть на прием к своему врачу по два месяца. Особые трудности возникают у пожилых людей: они не могут записаться через интернет, приходится занимать очереди с раннего утра. 

Еще один важный фактор – банальная лень. Люди часто пренебрежительно относятся к здоровью. Наслушаются рассказов о "хамках в регистратуре" или невнимательных врачах – и желание обращаться к ним сразу отпадает. А кто-то просто не находит времени, чтобы отстоять очередь: даже в столице они еще много где остались.

Проблема поздней диагностики злокачественных опухолей кроется в несвоевременной явке на диспансеризацию вопреки рекомендациям врачей. Раннее выявление рака значительно сократило бы смертность. Несмотря на наказы медиков, большинство предпочитает жить по принципу "пока гром не грянет", отметил врач Курского областного онкологического диспансера Эдуард Цнобиладзе.

 

Рак – действительно очень скрытая болезнь, которая до последнего может никак не проявляться. Человек не чувствует отклонений в работе организма, пока внутри разрастается опухоль. Через некоторое время он начинает терять сознание от боли – в таких случаях спасти человека становится гораздо сложнее.

И все же – какова вероятность выжить? Это зависит от того, какой именно рак диагностирован, пояснил онколог из "Медскана" Константин Борисов. "Рак молочной железы и рак яичников высокочувствительны к химиотерапии – многие пациенты живут годами после лечения. Хориокарцинома матки и герминогенные опухоли яичника и яичка очень высокочувствительны к этой процедуре – пациенты вылечиваются в большинстве случаев после одного курса. И даже пациенты с четвертой стадией рака в 90% случаев выздоравливают", – рассказал он.

"Самое главное – профилактика. А к ней относится не только активный образ жизни, рациональное и правильное питание, но и ежегодное посещение участкового терапевта", – убежден онколог Константин Мусанов. Для женщин обязателен осмотр гинеколога, для мужчин – уролога. Врачам необходимо быть внимательными не только к работе, но и к пациентам – слушать их и правильно собирать сведения об истории болезни", – резюмировал специалист.

Автор: Михаил Вштанов28 марта 2018, 10:10

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