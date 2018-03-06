Найдена главная причина рака

Ученые Университета Северной Каролины (США) выявили механизм развития особо опасного онкологического заболевания – метастазирующей формы рака молочной железы. Оказалось, что вторичные очаги опухоли образуются при миграции не одной, а целых сгустков злокачественных клеток.

Специалисты проанализировали активность различных участков ДНК в образцах опухоли и метастазах у 16 пациенток. Выяснилось, что клетки во вторичных очагах отличаются друг от друга профилями экспрессии генов.

Согласно исследованиям, эксперты определили, что метастазы формируются из совокупностей клеток, оторвавшихся от первичного очага, сообщает MedicalXpress. По словам ученых, результаты исследования показывают, что для лечения опухоли необходимо использовать комбинированную терапию, нацеленную на различные виды злокачественных клеток. Также американские специалисты отметили, что агрессивность вторичных очагов объясняется мутациями, произошедшими в самой опухоли, поэтому не нужно проводить анализ каждого метастаза, чтобы принять решение о способе лечения.

Ранее ученые из Калифорнийского университета США создали инновационное лекарство, которое сможет предотвратить появление рака. Благодаря ему метастазы больше не смогут распространяться по всему организму и образовывать новые очаги опухолевого роста.

Препарат действует по принципу троянского коня. Исследователи смешали лекарственное средство "Паклитаксел" с молекулой 123B9, которая нацелена на онкоген EphA2, способствующий образованию метастазов рака. Эффективность комбинированного лекарства была проверена на подопытных мышах с раком молочной железы. Теперь специалисты планируют усовершенствовать существующую формулу и повысить эффективность препарата.