Российские ученые создали самое безопасное лекарство от рака

Ученые-онкологи из Санкт‐Петербурга изобрели лекарство, принуждающее раковые клетки чинить свою ДНК и самоуничтожаться при критическом повреждении генома. Разработанный российскими экспертами препарат уже признан более активным по сравнению с зарубежными прототипами.

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