Российские ученые создали самое безопасное лекарство от рака
Профессор Санкт-Петербургского государственного технологического института убежден, что медикаменты на основе инновационной формулы могут быть эффективными и безопасными. Эксперты напоминают, что большая часть раковых опухолей образуется из-за сбоя в работе гена p53. Он синтезирует белок, который запускает механизм самоуничтожения при серьезных неполадках.
Иногда раковые клетки имеют полноценную версию "хранителя генома", но она может оказаться нефункциональной из-за высокой активности другого белка – MDM2. В свою очередь он блокирует молекулы p53 в здоровых клетках и мешает им восстанавливать ДНК или запускать механизм самоуничтожения, когда это необходимо, передает телеканал "360".
В последнее время ученые по всему миру ломают голову над тем, как нейтрализовать злосчастный белок MDM2, не нанося вреда организму. Решение нашли российские онкологи. Отечественные исследователи обнаружили несколько уязвимых мест в белке и на основе этих знаний изменили структуру нескольких молекул, которые могут соединиться с нужным MDM2, после чего уничтожить его.
Ранее эксперты выяснили, что вирусы могут помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями – они способны активизировать иммунную систему, уничтожающую раковые клетки. Исследователи из Университета штата Мичиган приступили к разработке особых вирусоподобных частиц, которые, по их мнению, станут новым оружием против рака. Сообщается, что ученые из МГУ обнаружили один из белков в клетках кожи человека и других млекопитающих, который может подавлять рост злокачественных опухолей.
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