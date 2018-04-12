Нерегулярный секс опасен для здоровья

Британские исследователи выяснили, что нерегулярный секс увеличивает шансы получить сердечные проблемы. Специалисты пришли к заключению, что полноценная половая жизнь в два раза снижает риски атеросклероза и развития болезней сердца.

Эксперты утверждают, что мужская половина человечества, которая ведет более или менее активную половую жизнь до 50 лет, менее подвержена заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Инфаркты могут случаться и в самый ответственный момент, но это скорее связано с сильным переутомлением или обычной усталостью, пишет Mirror.

Кроме того, активная половая жизнь благоприятно сказывается на поддержании активности мышц, некоторые из которых не задействованы даже во время занятий спортом. Секс способствует циркуляции крови по сосудам, что ведет к снижению ее застойных процессов и препятствует возникновению тромбов. Также во время половых актов отмечается повышенное слюноотделение, что оказывает антибактериальное воздействие на полость рта. Так что тем, кто хочет иметь здоровые зубы, придется повысить свою половую активность. Таким образом, польза секса для здоровья мужчин очевидна.

Эксперты подчеркивают, что именно секс способствует скорейшему избавлению от стрессовых состояний. Это происходит благодаря выделению специфического гормона радости. К тому же половой контакт обладает прекрасным болеутоляющим свойством.

Длительное воздержание от секса, особенно у женщин, ведет к накоплению в организме мужского гормона – тестостерона, который оказывает весьма вредное воздействие. Так, он ведет к значительному накоплению белка, который способствует скорейшему старению организма. Можно сделать вывод: для того чтобы сохранить здоровье, красоту и молодость, нужно чаще заниматься сексом.