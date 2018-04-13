Американские лекарства останутся в российских аптеках

Запрет на американские лекарства коснется не всех препаратов. Аналоги средств, которые не производятся в России, будут по-прежнему закупаться в США.

Законопроект об ответных мерах на санкции США предполагает ограничения – вплоть до запрета на ввоз лекарств, произведенных в Штатах и других странах, поддержавших их политику. Но, как сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Петр Толстой, закон ни в коем случае не будет ограничивать права, возможности и свободы россиян.

"Отдельно хочу сказать, что специально в проекте закона в плане ограничений оговорено, что, допустим, лекарственные средства, которые не выпускаются на территории России, аналогов которым нет у нас – не могут попасть под действие ограничительных мер", – отметил Толстой.

Как подчеркнул вице-спикер, такая инициатива депутатов – это вынужденная ответная мера. Россия, по его словам, никогда не выступала с такими идеями первой.

Нас вынуждают защищать интересы нашей страны, интересы наших граждан и самостоятельную суверенную внешнюю политику президента такими мерами.





В свою очередь, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов уточнил, что россиянам можно будет ввозить все товары, на которые распространятся ограничения, лично для себя. Запрет коснется исключительно поставок в промышленных масштабах.

Проект федерального закона об ответных мерах не вводит никаких санкций, он лишь предоставляет правительству полномочия по введению мер экономического и политического характера. На это обращает внимание политолог Антон Хащенко.

"Законопроект это – рамочная история, в которой определены разные направления. Его принятие не означает, что правительство по всем указанным в нем товарах, завтра введет ограничения", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru и предположил, что тема лекарств вообще не будет рассматриваться кабмином.





Ранее представители четырех фракций Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение законопроект об ответных мерах России на действия США и дружественных с ними стран. Так, в частности, предлагается ввести запрет на ввоз в нашу страну американской сельхозпродукции, лекарств, алкоголя и табака. Документ планируется обсудить 16 апреля на внеочередном заседании Совета Госдумы с участием представителей всех фракций. После чего он будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании .

Напомним, 6 апреля Минфин США обнародовал список из 38 российских физических и юридических лиц, в отношении которых Вашингтон вводит санкции. В этот раз ограничения введены в отношении известных бизнесменов и госуправленцев, а также против контролируемых ими компаний. Активы фигурантов очередного санкционного списка на территории США будут заморожены. Кроме того, американским гражданам запрещается поддерживать с ними деловые контакты.