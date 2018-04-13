Отбой тревоги: россиянам пообещали вдоволь алкоголя

Алкоголя россиянам хватит, успокоил граждан Минпромторг. В ведомстве уверены: если Россия введет ограничения на импорт крепких напитков из США, отечественные производители быстро восполнят недостачу.

Россия спокойно проживет без европейского и американского алкоголя, уверен замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. А вот для некоторых импортеров крепких напитков из западных стран, по мнению замминистра, это станет ощутимым ударом.

"Это достаточно большой объем импорта, особенно по крепкому алкоголю. Но я думаю, что ограничения, если они будут введены и против присоединившихся к санкциям США государств, могут быть серьезным ударом для некоторых стран, которые являются основными экспортерами алкогольной продукции в Россию", – заявил Евтухов.

Замминистра прокомментировал сообщения о мерах, которые намерен принять парламент в ответ на недружественные действия стран западной коалиции. Госдума подготовила законопроект, предусматривающий запрет или ограничение импорта сырья или продовольствия из США и поддерживающих Вашингтон стран. Речь, в частности, идет об алкогольной и табачной продукции – полный перечень должно определить правительство, передает РИА Новости.

Замминистра уверен: страна проживет и на отечественном алкоголе. Впрочем, Евтухов признал, что не все напитки производятся в России – к примеру, виски в стране нет. Зато обычный крепкий алкоголь в стране очень высокого качества, и рынок можно закрыть без проблем, уверен чиновник.

Что касается табака, то объем продаж американских или европейских сигарет, по данным замминистра, и без того невелик. Так что российское производство табачный рынок полностью обеспечит.