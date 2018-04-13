Отбой тревоги: россиянам пообещали вдоволь алкоголя
Россия спокойно проживет без европейского и американского алкоголя, уверен замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. А вот для некоторых импортеров крепких напитков из западных стран, по мнению замминистра, это станет ощутимым ударом.
"Это достаточно большой объем импорта, особенно по крепкому алкоголю. Но я думаю, что ограничения, если они будут введены и против присоединившихся к санкциям США государств, могут быть серьезным ударом для некоторых стран, которые являются основными экспортерами алкогольной продукции в Россию", – заявил Евтухов.
Замминистра прокомментировал сообщения о мерах, которые намерен принять парламент в ответ на недружественные действия стран западной коалиции. Госдума подготовила законопроект, предусматривающий запрет или ограничение импорта сырья или продовольствия из США и поддерживающих Вашингтон стран. Речь, в частности, идет об алкогольной и табачной продукции – полный перечень должно определить правительство, передает РИА Новости.
Бросай работу и иди вращать быстрей планету!#виски #спиртное #любовь #Земля #планета #движение #пятница pic.twitter.com/MQfTXx8H7p— Одручник (@odruk_net) 6 апреля 2018 г.
Замминистра уверен: страна проживет и на отечественном алкоголе. Впрочем, Евтухов признал, что не все напитки производятся в России – к примеру, виски в стране нет. Зато обычный крепкий алкоголь в стране очень высокого качества, и рынок можно закрыть без проблем, уверен чиновник.
Что касается табака, то объем продаж американских или европейских сигарет, по данным замминистра, и без того невелик. Так что российское производство табачный рынок полностью обеспечит.
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