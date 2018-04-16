Что влияет на повышение артериального давления

Соль, алкоголь и сауна: ученые назвали главные факторы, влияющие на повышение артериального давления. Спасение от болезни медики видят в активном образе жизни.

Одна из угроз развития болезней сердца – применение противоотечных препаратов. Медики не советуют этого делать. Как минимум, приобретая такие лекарства, надо внимательно читать инструкцию. Там часто прописано предупреждение для тех, у кого высокое кровяное давление. Такие медикаменты способствуют росту давления, что впоследствии приводит к появлению проблем с сердцем.

Главным врагом гипертоников названа соль. По данным ученых Американской ассоциации изучения сердечных заболеваний, ее следует вовсе исключить из рациона – или хотя бы сократить ее потребление до 1500 миллиграммов в день.

Повышает давление и алкоголь. Врачи назвали разумную норму потребления спиртных напитков: не более двух стаканов в день для мужчин и одного – для женщин. Сауна также не способствуют хорошему самочувствию гипертоников. Контраст между холодной водой и высокой температурой крайне опасен для здоровья.

Спасение для таких пациентов, по мнению медиков – в активном образе жизни. Страдающим от высокого артериального давления людям необходимо особенно тщательно следить за своим весом и больше заниматься спортом. А тем, у кого сидячая работа, настоятельно рекомендуется по окончании трудового дня устроить небольшую прогулку, передает телеканал "360" со ссылкой на Knowridge Science Report.