Ученые доказали пользу голодания

Исследователи из британского Университета Суррея пришли к заключению, что умеренное воздержание от пищи эффективнее предотвращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем низкокалорийная пища. Для подтверждения гипотезы ученые провели масштабный эксперимент.

В исследовании принимали участие люди, страдающие ожирением. Предполагалось, что испытуемые должны были потерять до 5% своего веса, сообщает научный портал EurekAlert!. Одна группа добровольцев питалась в своем привычном режиме только пять дней в неделю, а другая сократила рацион на 600 килокалорий в сутки.

В ходе проведения опыта 20% испытуемых досрочно завершили участие, так как не смогли соблюдать диету или не снизили свою массу, при этом 27 добровольцев дошли до финала. Выяснилось, что диета 5:2, при которой человек в течение двух дней в неделю сокращает питательность рациона до 500-600 килокалорий, способствует быстрому усвоению жира. Этой группе удалось достигнуть желаемого результата всего за два месяца, а ежедневная диета потребовала 73 дня. Ученые также отметили, что умеренное голодание с перерывами поспособствовало снижению артериального давления на 9% у добровольцев из первой группы и на 2% – у второй.

Стоит отметить, что голодание полезно не только для сердечно-сосудистой системы и при борьбе с лишним весом. Некоторые психотерапевты убеждены, что кратковременное воздержание от пищи помогает справиться со стрессами и депрессией. Медики рекомендуют начать с нескольких часов воздержания, чтобы научиться говорить голоду "нет". Иногда это становится первым шагом к обретению контроля над собой и своим телом. После этого можно переходить к более длительному голоданию. Здоровым людям не рекомендуется отказываться от пищи чаще одного раза в неделю.