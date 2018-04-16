Найдено лекарство от преждевременной смерти

Способ избежать преждевременной смерти нашли американские ученые из Детского кардиологического института в Цинциннати. Основой их опытов стал синтезированный белок pUR4, поддерживающий функционирование клеток сердца.

Препарат испытали на мышах и клетках сердца человека. У грызунов с инициированным сердечным приступом при обычном лечении наблюдалось развитие фиброза и нарушение функций миокарда.

Новое лекарство, как выяснилось, эффективно предотвращает повторные инфаркты и продлевает жизнь детям с пороком сердца. По данным исследователей, механизм действия препарата следующий: pUR4 блокирует активность фибронектина. Этот белок способствует восстановлению соединительных тканей после травм. Однако после сердечных приступов фибронектин оказывает негативное воздействие на жизненно важные ткани, замещая функциональные мышечные клетки на бесполезные миофибробласты.

Белок pUR4, который удалось синтезировать ученым, подавляет образование матрицы из фибронектина. Исследования установили, что отрицательные последствия приступов, которые наблюдаются при обычном лечении, сводятся к минимуму с помощью нового средства. Это показали эксперименты с группой мышей, которым в течение семи дней после инфаркта проводилась молекулярная терапия с применением белка. Такой же результат был получен при опытах на клетках человеческого сердца. Препарат должен пройти испытания на крупных животных, пишет MedicalXpress.

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