Названа страшная опасность парацетамола
Прием этих лекарств во время беременности наносит вред репродуктивной системе плода. В образцах, которые подвергались воздействию одного из двух препаратов в течение недели, уменьшилось количество клеток зародышевой линии, являющихся предшественниками сперматозоидов и яйцеклеток.
По словам ученых, у девочек может сократиться количество яйцеклеток, что приведет к преждевременному наступлению менопаузы. У мальчиков изменения способствуют недостаточному производству сперматозоидов, сообщает MedicalXpress.
Ранее специалисты выяснили, что прием больших доз парацетамола во время самолечения может вызвать серьезные проблемы в работе печени и даже привести к смерти. При этом постоянное увеличение потребления опасного лекарства несет гораздо большую угрозу для здоровья, чем передозировка.
Прием аспирина и парацетамола во время беременности приводят к #ДЦП у ребенка https://t.co/UyggVmYGtP#беременность #ДЦП #обезболивающее #аспирин #парацетамол #врожденныепороки pic.twitter.com/p3hXuCehBS— Омега Сервис (@omega_servis) 28 ноября 2017 г.
Как писали Dni.Ru, ученые из НИИ экспериментальной и клинической медицины установили связь ожирения и мужского бесплодия. На протяжении нескольких лет они совместно с Новосибирским центром репродуктивной медицины наблюдали за группой пациентов из 570 мужчин 34-40 лет с нарушениями параметров семенной жидкости. Почти 70% из них страдали от избыточного веса.
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