Разоблачена страшная ложь о кофе

Австралийские ученые из Института Бейкера исследовали связь между кофеином и нарушениями сердечного ритма. В итоге они выяснили, что частое употребление кофе не опасно для сердца и даже может снизить частоту аритмии.

По данным врачей, вред кофе подтвержден лишь в единичных случаях. Кофеин действует как стимулятор нервной системы и иногда блокирует действие аденозина. В свою очередь это может вызвать фибрилляцию предсердий.

Тем не менее, как установили исследователи, доза кофеина, равная 500 миллиграммам в день, не влияет на желудочковую аритмию. Более того, у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, доза кофеина 353 миллиграмма в день нормализовала частоту сердечных сокращений.

Специалисты наблюдали за двумя группами добровольцев. В первом исследовании приняли участие более 228 тысяч человек. Результаты наблюдений показали: употребление кофе снижает риск фибрилляции предсердий.

Подтвердились выводы и во втором эксперименте с участием 115 тысяч человек. В этом случае частота фибрилляции снизилась на 13%.

