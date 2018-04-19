Google научили распознавать рак

Резня в башкирской школе Конфликт в Сирии Покушение на предателя Скрипаля Главные события Москвы Дом-2

Самое читаемое

Собчак откровенно о разрыве с ворчуном Виторганом
Как мама: подросшая дочь Волочковой в купальнике произвела фурор
Врачи отказались оперировать больную Пугачеву
Жена больного раком Караченцова сообщила об уходе от актера
Нагиев устроил некрасивый скандал с потерявшим всю семью россиянином
партнеры
Четверг 19 апреля
Лента новостей
11:13
Женщину избили в суде собственный муж и свекровь (видео)
10:57
Приму Большого театра не пустили в США
10:39
Как не стать банкротом
10:38
Названы богатейшие бизнесмены России
09:52
Разъяренная толпа бросила насильника на растерзание крокодилам
09:47
Москва жестко проучила НАТО
09:41
Apple привезла в Россию 11 новых моделей iPhone
09:37
В московском метро передрались болельщики "ЦСКА" и "Спартака"
09:36
Роскошная Бузова верхом на Киркорове на всю страну сделала заявление
08:27
Тулеев бежит из страны после трагедии в Кемерово
08:15
В Барнауле школьнице сожгли лицо кислотой
22:06
Разведенную Дайнеко сняли с таинственным спутником
22:00
Трамп с перепугу отменил санкции против России
21:49
Участникам провокации с химатакой в Сирии платили едой
21:29
Дерзкий рэпер напал на блогера Соболева
21:26
Глава ТСЖ построил личный курорт на крыше многоэтажки в Москве
21:24
Больной раком Караченцов дорого обходится жене
21:05
У берегов Дании засекли секретную субмарину Гитлера
21:01
Изменившейся Кудрявцевой грозят серьезные проблемы со здоровьем
20:51
От первого лица: Поджигатель из башкирской школы раскрыл свои мотивы
20:50
В Вашингтоне заявили о новом ударе по Сирии
20:41
Бузову обвинили в совращении семьянина Малахова
20:20
Женатого футболиста из Бразилии застукали с сексуальной россиянкой
20:18
Яд для Скрипалей запатентовали в США
20:06
В Кемерово из-за задымления эвакуировали ТЦ
19:44
Распутина нагло обирает бывшего пасынка
19:41
Безумные регионы: бухгалтера из Ингушетии за ложную беременность приговорили к двум годам колонии
19:24
Миллиардер Порошенко заставил бомжевать украинских офицеров
19:00
Пробки в Москве достигли 10 баллов
18:51
Козловский похвалил оскорбившего россиян Серебрякова
18:49
"Единая Россия" проверит исправность освещения в подъездах
18:42
Под Москвой BMW протаранил офис налоговой консультации
18:40
"Мы окружены": в Киеве закатили истерику из-за российских войск
18:32
Пьяного лихача со стрельбой задержали под Екатеринбургом
18:24
У пенсионера отбирают деньги за чужую BMW
18:20
Американцы в шоке от атаки россиян в Сирии
18:12
"Спартак" улыбается победам
18:08
Знаменитой актрисе обещали карьеру проститутки
18:07
В США самолет с пассажирами столкнулся с птицей
17:47
Семилетняя девочка умерла на глазах отца на батуте
17:21
Москва совершенствует избирательное законодательство
17:10
Атаке башкирского поджигателя на школу нашли оправдание
17:08
Пьяный посетитель изрубил катаной магазин в Петербурге
16:39
Отощавшего Билана умоляют бросить наркотики
16:37
Беременная Кейт Миддлтон второпях сбежала из дома
16:33
В Приморье легковушка протаранила автобус с инвалидами (видео)
16:31
"Алла очень сдала": встревоженная соседка о состоянии Пугачевой
16:27
Растерзавших родственника Лозы собак застрелили
16:10
Чемпионка мира призналась в сексе с 12-летним
16:00
Обессиленная Цымбалюк-Романовская запросила у Джигарханяна мира
15:47
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
15:36
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
15:31
В Москве объявлен желтый уровень опасности
15:17
Маразм крепчал: на Украине отменят желтый сигнал светофора
15:16
К чему снится человеческая голова
15:02
У лишившегося волос Лепса заподозрили тяжелую болезнь
15:00
Безумный фанат напал на известную певицу (видео)
14:56
Все знали: почему никто не остановил террор в башкирской школе
14:38
Путин дал последний шанс проказнику Трампу
14:25
Актриса Татьяна Васильева вышла замуж с подбитым глазом
14:24
Воспитанников детсада в Москве напоили растворителем
14:21
Меланью Трамп разгромили за неуместный наряд
14:12
Победитель "Евровидения" Рыбак рассказал о гомосексуализме
14:00
Обаму заставили грязно обругать Трампа
13:54
Легендарная гимнастка Мустафина вернулась в спорт после родов
13:50
Броневик Путина продают за 9 миллионов
13:47
Самая сексапильная девушка Instagram оголилась для фото
13:46
Пострадавшие вкладчики банка "Югра" готовят масштабный общероссийский митинг
13:45
В метро Петербурга произошел коллапс
13:43
Волчек отправила дочку Сюткина куда подальше
13:35
На МКАД реконструируют еще три развязки
13:14
Бледанс срочно эвакуировали после известия о ее тяжелом состоянии
13:13
Лжец Порошенко прибрал к рукам секретную фабрику в России
13:04
Учительница-героиня спасла детей от расправы в башкирской школе
12:59
Козловский отдыхает от тощей модели с роскошным Меньшиковым
12:41
Пожар в московском троллейбусе попал на видео
12:31
Госдума продолжит диалог с экспертами по контрсанкциям
12:25
Пустился в бега: куда пропал отец оборотистой Цымбалюк-Романовской
12:18
Оплывшая Кафельникова удивила новой внешностью
12:01
Устроивший бойню в башкирской школе вел тетрадь смерти
11:51
В московской школе внезапно стало плохо семерым ученикам
11:40
Трамп мечется между Москвой и Пхеньяном
11:32
На юго-востоке Москвы случился пожар
11:30
Наглый офицер на Prado возмутил россиян (видео)
11:19
Молодая красотка призналась в любви мужу Навки и попыталась его поцеловать
10:48
Потоп и ветер: москвичей предупредили о шторме
10:37
В московском ТЦ нашли два трупа
10:26
Особенного подростка на резню в школе толкнули американцы
10:13
Билан втихаря встречается с Андреевой
10:12
Появилась неожиданная версия гибели группы Дятлова
10:06
Миллиардер умер от передозировки обезболивающих
09:52
В Подмосковье женщина выбросила детей из окна во время пожара
09:40
Ответ на антироссийские санкции обсуждают с экспертами
09:31
У знаменитой певицы лопнули штаны в прямом эфире (видео)
09:14
Вскрылась тайная связь Кабаевой и Джигарханяна
09:12
Вениамин Голубицкий в поисках адресата
09:05
Ударил ножом и облил бензином: жуткие подробности бойни в башкирской школе
08:32
Маленький сын Жанны Фриске остался без дома
08:29
В семье Елизаветы II случилось горе
08:27
Вояку Трампа решили посадить на цепь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Делишками Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
Маленький сын Жанны Фриске остался без дома
Губастенькую дочь Волочковой обвинили в похабщине
Обессиленная Цымбалюк-Романовская запросила у Джигарханяна мира
Кобзона похоронят рядом с матерью
Здоровье

Google научили распознавать рак

Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Vorhofer
Разработчики Google создали умный микроскоп, распознающий раковые клетки. Прототип представили на ежегодной конференции AACR.
прочитано 411 раз

Компьютер может в режиме реального времени проанализировать изображение с камеры и пометить области, похожие на злокачественные образования. Помогает в этом встроенный экран дополненной реальности.

ПО ТЕМЕ

Найдена причина развития неизлечимого рака

Смертельную болезнь вылечили с помощью брокколи

По словам разработчиков, за основу для такого аппарата можно взять обычный прибор, который применяют в больницах и исследовательских центрах. Отмечается, что специалисты сконцентрировали внимание на метастазах рака молочной железы и раке предстательной железы.

Техники корпорации интегрировали в оптику экран дополненной реальности и сформировали глубокую нейронную сеть, сообщает блог Google Research. Компьютер "обучают" обычные врачи. Оператор изучает образцы тканей, глядя в окуляры – так же, как в обычном микроскопе. Программа следит за его действиями и понимает, когда распознана опасная область. Все найденные оператором образцы опухолей откладываются в компьютерной памяти.

Dni.Ru писали об исследованиях американских ученых. Они выяснили, что особые мутации в генах вызывают рост неизлечимых раковых опухолей. Измененные белки меняют структуру здоровых клеток. 

Как отмечают медики, чаще всего подобные изменения приводят к раку поджелудочной железы и колоректальному раку. Эти формы заболевания трудно поддаются лечению. Авторы исследования изучили все стадии присоединения белка к мембране клеток. К сожалению, как остановить этот процесс, ученые пока не знают. 

Автор: Андрей Евлампиев19 апреля 2018, 10:19

комментарии

Политика

Меркель умоляет США освободить ее от похода против Путина
Трамп горько пожалел о "жесткой схватке" с русскими в Сирии
"Мы окружены": в Киеве закатили истерику из-за российских войск
Лжец Порошенко прибрал к рукам секретную фабрику в России

Шоу-бизнес

Козловский инкогнито подглядывал за потными мужиками
Роскошная Бузова верхом на Киркорове на всю страну сделала заявление
"Настоящая стерва": Солнцев припомнил нелицеприятное прошлое беременной Костенко
Разведенную Дайнеко сняли с таинственным спутником

Проишествия

Семилетняя девочка умерла на глазах отца на батуте
Безумный фанат напал на известную певицу (видео)
Воспитанников детсада в Москве напоили растворителем
Жестокую казнь женщины на глазах детей сняли на видео

Lifestyle

Российских детей силой гонят в театры
Оскандалившийся Козловский получил похвалу за свой фильм
Режиссер о запрете российских фильмов: Украинцы почувствовали себя гордо
Театр Табакова переименовывают из-за Машкова
Шоу-бизнес

Кобзона похоронят рядом с матерью

Артист отказался от места на элитном погосте
Шоу-бизнес

Бледанс срочно эвакуировали после известия о ее тяжелом состоянии

Актриса оказалась на улице
Шоу-бизнес

Бузову обвинили в совращении семьянина Малахова

В Сети начались бурные обсуждения
Регионы

Тулеев бежит из страны после трагедии в Кемерово

Бывшего главу Кузбасса отправили лечиться

Гороскоп

Изменившейся Кудрявцевой грозят серьезные проблемы со здоровьем
Объявлено об уходе Машкова из "Табакерки"
Старого и больного Кобзона спасает огромная воля к жизни
Пугачева станет бабушкой в четвертый раз

Фоторепортажи

Самая сексапильная девушка Instagram оголилась для фото
Постаревшая Долина стала необъятной
50-летняя Валерия разительно изменилась
Как менялась Алла Пугачева

Спорт

Женатого футболиста из Бразилии застукали с сексуальной россиянкой
Чемпионка мира призналась в сексе с 12-летним
Легендарная гимнастка Мустафина вернулась в спорт после родов
Медведева заставила говорить о своей свадьбе

Регионы

От первого лица: Поджигатель из башкирской школы раскрыл свои мотивы
У пенсионера отбирают деньги за чужую BMW
Атаке башкирского поджигателя на школу нашли оправдание
Безумные регионы: бухгалтера из Ингушетии за ложную беременность приговорили к двум годам колонии
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru