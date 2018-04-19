Google научили распознавать рак

Разработчики Google создали умный микроскоп, распознающий раковые клетки. Прототип представили на ежегодной конференции AACR.

Компьютер может в режиме реального времени проанализировать изображение с камеры и пометить области, похожие на злокачественные образования. Помогает в этом встроенный экран дополненной реальности.

По словам разработчиков, за основу для такого аппарата можно взять обычный прибор, который применяют в больницах и исследовательских центрах. Отмечается, что специалисты сконцентрировали внимание на метастазах рака молочной железы и раке предстательной железы.

Техники корпорации интегрировали в оптику экран дополненной реальности и сформировали глубокую нейронную сеть, сообщает блог Google Research. Компьютер "обучают" обычные врачи. Оператор изучает образцы тканей, глядя в окуляры – так же, как в обычном микроскопе. Программа следит за его действиями и понимает, когда распознана опасная область. Все найденные оператором образцы опухолей откладываются в компьютерной памяти.

Dni.Ru писали об исследованиях американских ученых. Они выяснили, что особые мутации в генах вызывают рост неизлечимых раковых опухолей. Измененные белки меняют структуру здоровых клеток.

Как отмечают медики, чаще всего подобные изменения приводят к раку поджелудочной железы и колоректальному раку. Эти формы заболевания трудно поддаются лечению. Авторы исследования изучили все стадии присоединения белка к мембране клеток. К сожалению, как остановить этот процесс, ученые пока не знают.

