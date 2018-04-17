Смертельную болезнь вылечили с помощью брокколи

Брокколи и цветная капуста излечивают смертельный недуг. Содержащееся в овощах вещество удаляет рубцы в легких.

Неожиданный способ лечения опасной болезни – идиопатического легочного фиброза – нашли ученые. Избавить пациента от недуга могут определенные виды овощей, а точнее содержащееся в них вещество сульфорафан.

Идиопатический легочный фиброз – крайне опасное заболевание. Ткань легких покрывается рубцами, причем процесс практически невозможно остановить и тем более обратить вспять. Организм пораженных этим недугом людей сверх нормы производит клетки под названием фибробласты и миофибробласты – именно из-за их воздействия и появляются рубцы.

Содержащийся в крестоцветных овощах вроде брокколи, цветной и брюссельской капусты сульфорафан регулирует этот процесс. Ученые ранее выяснили, что вещество может стать новым средством для лечения рака. А заодно проверили эффективность сульфорафана при борьбе с фиброзом легких.

Препарат испытали на мышах, у которых спровоцировали болезнь. Результат превзошел все ожидания: сульфорафан обратил вспять все патологические изменения, пишет "Собеседник".

Ранее медики опубликовали список наиболее полезных продуктов. Первое место заняли дары моря: устрицы, мидии, кальмары, креветки богаты белком и микроэлементами, в частности цинком, который предотвращает развитие рака простаты. Цинк также содержится в говядине и бобовых.

Не менее полезна рыба, особенно жирные ее сорта. Кроме того, врачи настоятельно советуют включить в рацион капусту брокколи. Она содержит вещества, защищающие организм от свободных радикалов, которые провоцируют развитие онкологических недугов. Брокколи богата витамином С, бета-каротином, калием и сульфорафаном, который обладает сильным противоопухолевым эффектом.

